La Giunta Regionale approva anche la Vaccinazione Herpes Zoster.

La Regione Puglia approva provvedimenti importanti. Elenchiamo qui i più importanti:



1) È stato approvato il “Programma operativo di vaccinazione contro l’Herpes zoster” predisposto dalla Commissione Regionale Vaccini. La Giunta ha stabilito che i Direttori Generali delle Asl e Enti hanno l'obbligo di garantire l’applicazione del programma regionale di vaccinazione contro l’Herpes zoster. La piattaforma EmPulia assicurerà la gara per l’acquisizione in somministrazione di 100.000 dosi di vaccino anti Herpes zoster.

2) Approvata la bozza di protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Transizione Ecologica e la Regione Puglia per replicare le buone pratiche del progetto Life Opera "Un approccio modellistico integrato alla progettazione di politiche efficaci per il ripristino della qualità dell'aria a livello locale e regionale in armonia con le azioni nazionali ed europee".

3) Approvata la Convenzione con il Comune di Taranto per la realizzazione della "Fiera del Mare" nel novembre 2022, "per favorire la promozione e l'integrazione delle filiere associate artigianali, industriali e agricole" con una green economy e favorire la attrazione di investimenti strutturali esterni e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI)", con un contributo regionale di 150mila euro.

4) Approvato il programma annuale 2022 per lo svolgimento delle attività della Regione Puglia nell'ambito dei “Partenariati Cooperativi” approvato con linee guida pubblicate dal Dipartimento Ricerca e Relazioni Internazionali in materia di concessione di contributi. , con un budget totale di 347mila euro.

5) Approvata la sperimentazione del progetto “Orchestra Sociale”, oltre ai sistemi già in programma Pippi 11. Salute mentale:

Dal 1 ottobre 2022 sono stati prorogati gli accordi contrattuali sottoscritti dalla ASL competente con i destinatari del trasferimento a letto largo Crap trial fino a quando l'approvazione del regolamento regionale determinerà la necessità del territorio di tale impostazione assistenziale.

6) Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il contratto di servizio regolato regionale con Cotrap, Consorzio trasporto aziende pugliesi.

Approvazione Piano d'intesa Puglia: Assessorato Turismo, Economia Culturale e Valorizzazione Territoriale e Assessorato Provveditorato-Economato, Teatro Pubblico Puglia - Associazione Regionale Arte e Cultura e Provincia di Foggia, per realizzare uno spazio espositivo permanente "Casa Arbore" al piano terra di Palazzo Dogana a Foggia, con l'obiettivo di fornire alla comunità di studiosi, studenti, appassionati e visitatori un patrimonio internazionale unico di oggetti e memorie che documenta la vita e l'attività artistica del Maestro Renzo Arbore.