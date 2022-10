Nelle ultime 24 ore sono 2.366 i casi di covid registrati su 11.732 tamponi per una incidenza molto alta pari al 20,1%.

Si sono registrati sei decessi.

La provincia di Brindisi fa registrare 253 casi, sono stati 786 nella provincia di bari, 633 nella provincia di Lecce, 256 nella provincia di Taranto e 278 in quella di Foggia.

Sono otto le persone ricoverate in terapia intensiva e 127 quelle ricoverate in area non critica .