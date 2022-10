Regione puglia: da oggi è attivo "percorsi di impresa", servizio di accompagnamento all'imprenditoria giovanile pugliese

Il programma regionale delle Politiche giovanili continua con “Percorsi di impresa”

Nella Rete Galattica al via i servizi di accompagnamento all’imprenditoria giovanile pugliese

Da oggi è attivo un ulteriore tassello di “Puglia ti vorrei”, il Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia: è online il sito percorsidimpresa.regione.puglia.it, un nuovo riferimento per i giovani e le giovani pugliesi in procinto di avviare o già impegnati in esperienze imprenditoriali.

Percorsi d’impresa nasce grazie alle proposte e alle sollecitazioni raccolte dai ragazzi e le ragazze che hanno contribuito alla redazione del nuovo Programma e costruisce le proprie attività sulle esperienze di accompagnamento sviluppate e consolidate da Regione Puglia e ARTI.

La nuova iniziativa rende l’accompagnamento all’imprenditoria giovanile accessibile a tutti i giovani imprenditori e tutte le giovani imprenditrici in Puglia per supportare:

- la messa a fuoco di idee imprenditoriali;

- il consolidamento di strategie d’avvio;

- la definizione di strategie per il follow-up.

Le attività dell’iniziativa includeranno, per esempio, incontri di approfondimento e ispirazione, occasioni di networking territoriali e settoriali, attività di autoanalisi per delineare le proprie potenzialità, azioni a supporto dell’accrescimento delle soft skill e delle competenze di gestione d’impresa.

Percorsi d’impresa rappresenta uno dei tanti servizi di supporto per i giovani e le giovani pugliesi che le Politiche Giovanili della Regione Puglia mettono a disposizione per creare occasioni concrete di ascolto, confronto e accrescimento delle competenze.

In quest’ottica, le attività di Percorsi d’impresa supporteranno i nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia, una comunità unica nel suo genere che mira a creare un universo interconnesso di luoghi fisici dedicato alle giovani generazioni in tutto il territorio pugliese.

Presso i Nodi della Rete Galattica, attivati nei Comuni che si candidano all’Avviso (https://www.regione.puglia.it/web/politiche-giovanili/-/galattica), sarà per esempio possibile co-organizzare incontri non formali per lo stimolo e lo sviluppo d’idee d’impresa, incontri di networking per rafforzare l’ecosistema imprenditoriale giovanile territoriale e workshop interattivi focalizzati su tematiche legate all’avvio e alla gestione d’impresa.

“Si tratta di una nuova azione di un Programma che intende attivare tutte le risorse possibili a supporto dei più giovani e delle loro esigenze – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci –. Come i ragazzi e le ragazze ci hanno indicato nel percorso partecipato di Puglia ti Vorrei, per entrare nel mondo del lavoro, per riuscire a realizzare i propri progetti di vita e vedere concretizzarsi la loro idea imprenditoriale è indispensabile fornire tutti gli strumenti di conoscenza e approfondimento legati all’avvio e alla gestione aziendale. Questo è il compito che ci diamo con l’azione Percorsi di Impresa, un compito che è della Regione Puglia ma che vogliamo diventi di ogni singolo Comune: perché questi percorsi potranno svolgersi all’interno dei nodi della Rete Galattica, degli spazi pubblici dove realizzare un programma di attività e servizi territoriali per i giovani che i Comuni pugliesi possono attivare partecipando all’apposito bando. Insieme, Regione e Comuni, possiamo stringere questi nodi e consolidare il nostro impegno per i giovani pugliesi.”