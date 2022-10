Convegno alla fiera del levante: ruolo del mezzogiorno nella transizione ecologica ed energetica

Cresce l’attesa per l’importante convegno sui temi della transizione ecologica ed energetica voluto dalla Regione Puglia in collaborazione con il Gruppo Hope .



L’appuntamento si svolgerà martedì prossimo, 18 ottobrea partire dalle ore 9 , nel padiglione della Regionepresso la Fiera del Levante . Sono ben quattro i panel di discussione , con relatori qualificatissimi, che si snoderanno per l’intera mattinata e il primo pomeriggio.

Tema di esordio, con inizio alle 9,30, la «Crisi e indipendenza energetica del Paese e la crescente importanza del bacino del Mediterraneo e della regione dei Balcani».



Un tema di grande importanza e attualità su cui si confronteranno il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, Eleonora Petrarca, Head of Business Development di Enel, Domenico Marinelli, Head of Project DevelopmentEDP Renewables, Fabio Tambone, responsabile Relazioni Esterne Internazionale di ARERA, Alberto Jr Pela, Relazioni Internazionali GSE – Gestore Servizi Elettrici Spa.

Alle 10,30 lo scacchiere economico e geopolitico affrontato nel primo panel si allargherà all’intero pianeta. Si parlerà infatti di «Cambiamenti climatici» con il presidente regionale di Legambiente Ruggero Ronzulli, Donato Macchia, amministratore dell’omonimo Gruppo leader delle rinnovabili in Basilicata e Fabio Bulgarelli, responsabile Affari Regolatori di Terna.

Prenderà il via alle 11,30, subito dopo il coffee break, il terzo momento di confronto, su un tema cruciale come quello delle «Professionalità richieste e riconversione del mondo del lavoro», cui prenderanno parte Francesco Amati, general manager per Italia e Turchia di Vestas, l’azienda danese che progetta, produce e installa turbine eoliche, Giuseppe Mastropieri, membro del Consiglio Generale di Elettricità Futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano, Michele Crudele, direttore del Collegio Universitario di Merito IpePoggiolevante di Bari, già direttore del Centro Elis (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) di Roma, che nel suo intervento descriverà le attività e le finalità dell'Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali, ASIRID, i cui studenti si formano alla sensibilità ambientale anche attraverso l'approfondimento tecnico e Luigi Maria Andreazza e Anna Grazia De Marzo, rispettivamente coordinatore Corso Transizione Ecologica e Digitale e Dirigente Scolastico del Liceo «Margherita Hack» di Bari.

Dopo la presentazione e la premiazione dei corti vincitori del contest video bandito da Hope Group e Fidelio(da sottolineare anche la possibilità di vivere, a richiesta, l’esperienza immersiva in realtà virtuale dedicata al progetto di parco eolico offshore e centrale a idrogeno «BariumBay»), alle 14 ci sarà l’ultimo segmento di discussione, dedicato alle «Opportunità di investimento e di co-investimento nel Mezzogiorno», nel quale interverranno Nicola di Agostino, Portfolio Director Lime Energia (A portfolio company within the ICON Infrastructre Group), Gianluca Calciani, CEO di EMC – Energy Management and ConsultingSrl.il cui intervento sarà incentrato sulla generazione di valore e gestione dei rischi degli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei settori ambientali in contesti di elevata volatilità di mercato, con focus sul territorio Pugliese, Alessandro Steffanoni, Senior Corporate Banker . Energy- CIB Division Intesa San Paolo, Cecile Luciano, Associate DirectorNorddeutscheLandesbank, che illustrerà il punto di vista di una banca internazionale sullo sviluppo del rinnovabile in Italia, in particolare sul tema riguardante la scelta della tariffa e/o PPA,Carlo Anzillotti, Responsabile Relazioni Business Imprese Sud di Cassa Depositi e Prestiti, Lupo Leonardi, VicePresident del team di investimento di Clean Energy di Capital Dynamics, il cui intervento fornirà il punto di vista di un attore internazionale con un ruolo di primo piano nello sviluppo degli impianti rinnovabili in Italia, il presidente dell’Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia.

I lavori saranno conclusi dall’intervento dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.