Hikikomori : spettagolo al teatro Kopò di Brindisi per Brindisi Performing Arts

Domenica 15 ottobre, alle 18, il Teatro Kopò in via Sant'angelo a Brindisi presenterà Hikikomori, spettacolo diretto e coreografato da Vito Alfallano.

Il titolo dello spettacolo è un termine giapponese che letteralmente significa "andare via", e la performance rappresenta le scelte di persone che scelgono di alienarsi dalla realtà che li circonda chiudendosi nelle loro stanze.

La solitudine è inaspettatatemente scelta e condivisa con altri.

Vito Alfarano, coreografo con esperienza decennale all’estero, organizza da tre anni il BPA- Brindisi Performing ARTS, festival multidisciplinare itinerante.

Il progetto che ha l'obiettivo di diluire le rappresenzationi oltre l'estate avrà durata fino a Novembre 2022 e abbraccia varie discipline artistiche: dal teatro alla musica alla danza alla prosa.

Inoltre tratte temmi inclusivi, dei disagi mentali, e della vita in carcere. per questo e grazie soprattutto per l'avvenuta candidatura al FUS, ha ottenuto un importante riconoscimento dal Ministero della Cultura per il triennio 2022/2024. AlphaZTL, di VIto Alfarano, infatti, fa parte del coordinamento nazionale di “Teatro in carcere” e del Disability Pride Network.

Grazie a tutto questa capillarità di obiettivi e proposte, il progetto ha avuto finanziamenti da vari enti: da Regione Puglia, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante dei Diritti del Minore del Consiglio Regionale della Puglia, quello del Cutamc Centro Interuniversitario di Ricerca Teatro, Arti visive, Musica e Cinema; Università del Salento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

Come nota in calce vogliamo sottolienare che La Compagnia AlphZTL, ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti, ed addirittura la menzione speciale da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.