Nasce Marine di Puglia: il network di 21 porti a misura di diportista!

Nell’offerta turistica di Marine di Puglia, un brand di Distretto Nautico Puglia, il Marina di Brindisi è sicuramente un porto “cardine”.

La Nautica della Puglia cresce da 4 anni in maniera esponenziale e lo ha fatto anche negli anni della pandemia.

Il progetto è stato presentato a Brindisi allo Snim, il Salone Nautico di Puglia, alla presenza di Loredana Capone, già assessore regionale all’industria turistica ed attualmente presidente del Consiglio Regionale.



La scelta di presentare il brand "Marine di puglie, allo Snim non è casuale, primo perchè Brindisi è tra i promotori e poi perchè il suo porto ed i suoi numeri sono tra i migliori della Puglia.

C'è entusiamo perchè durante il periodo della pandemia, la Puglia non è stata con le mani in mano ma ha lavorato bene sulla blue economy, raccogliendo subito i frutti già durante il primo post Covid-19

Questo essere partners e non competitors ha creato una sinergia vincente che ha già dato i suoi frutti e che continuerà a darli esponenzialmente.

Marine di Puglia quindi dallo Snim al Marina di Brindisi ha creato importanti auspici di opportunità lavorative per i giovani nel mondo della nautica (la blue economy) e per questo gli istituti alberghieri che aderiscono alla rete degli istituti alberghieri di Puglia che, per tutta la durata dell’evento, cucineranno piatti di mare con prodotti del territorio.

Il presidente del Marina di Brindisi, Claudio Gorelli afferma:“Siamo molto soddisfatti di ospitare ancora una volta lo Snim, è un modo per consolidare una collaborazione virtuosa fra eccellenze del territorio; da un lato un evento di punta nel panorama regionale, dall’altro una location suggestiva e strategica, sulla quale stiamo lavorando molto.

Auspico, pertanto, che questo dialogo possa intensificarsi e strutturarsi nel tempo, l’economia del mare e gli operatori del settore hanno bisogno di partnership consolidate e durature per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi“.