Gli aeroporti di Bari e Brindisi coinvolti nel progetto "Mimosa a Zagabria.

Il 18 e 19 Ottobre Zagabria ospiterà il Comitato direttivo del progetto "MIMOSA". Tale progetto è finanziato da Interreg Italia Croazia 2014-2020 e tratta del trasporto multimodale sostenibile.

La Regione Puglia è partner del progetto ed interviene con attività atte a sviluppare il trasporto combinato bici e mezzi pubblici che soprattutto in tempi di transizione e crisi energetica, come questi, risparmiare aiutando l'ambiente, diventa una necessità.

Ed è qui che la Puglia può e deve avere un ruolo di primo piano nell’area italo-croata, sia a livello progettuale che operativo.

Il trasporto integrato di bici e autobus, treni, navi e aerei consentirà ai ciclisti, a seconda che siano pendolari o ciclisti di media distanza, di percorrere distanze considerevoli senza utilizzare il proprio veicolo, riducendo il traffico, l'inquinamento e contribuendo a migliorare l'ambiente. salute individuale e collettiva. Ad esempio, il trasporto combinato con biciclette e altri modi di trasporto è diventato parte integrante del ciclismo.

Perché tutto questo sia possibile non basta attrezzare e organizzare autobus, treni, navi e aerei per trasportare nella stiva biciclette complete o smontate. Gli hub di trasferimento, ovvero le fermate, le stazioni ferroviarie, i porti e gli aeroporti, devono essere accessibili anche in bicicletta, cioè privi di barriere e ostacoli e dotati di tutti i mezzi idonei a farlo. Percorsi guidati, segnalati e servizi adeguati come B. Rastrelliere per biciclette sicure e sorvegliate attrezzate per prevenire i furti.