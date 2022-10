Aree industriali di Brindisi e Lecce, D’Attis (fi): “in arrivo 36 milioni..."

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“36 milioni di euro in arrivo per rilanciare le aree di crisi industriale di Brindisi e del territorio Salentino-Leccese: come anticipato già durante la visita del viceministro Pichetto Fratin di Forza Italia qui in Puglia, ecco che il Ministero dello Sviluppo Economico fa partire l’importante misura per il rafforzamento del tessuto produttivo e per il rilancio di nuovi investimenti.

Così, dalle ore 12 del 15 novembre, le imprese dei territori interessati delle province di Brindisi e Lecce potranno presentare le domande per accedere alle agevolazioni previste nel quadro di riforma della legge 181/89 promossa dal ministro Giorgetti.

Si tratta di contributi a fondo perduto messi in campo per sostenere le imprese che vogliono puntare sull’innovazione tecnologica e sulle competenze professionali dei lavoratori.

Un intervento che abbiamo promosso e condiviso con determinazione e che si inserisce nel quadro delle tante azioni programmate e avviate negli ultimi mesi per il rilancio industriale, economico e produttivo di Brindisi, Lecce e di tutta la Puglia”.