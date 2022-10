In arrivo nuovi impianti di videosorveglianza in cinque Comuni del Brindisino.

Il Prefetto ed i Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Francavilla Fontana e Mesagne siglano i patti per l’attuazione della sicurezza urbana nell’ambito del Programma operativo complementare legalità 2014-2020.

In questa procedura che vuole individuare interventi di sorveglianza tecnologica del territorio anche nella Regione Puglia,) è stata prevista nella provincia di Brindisi la possibilità di candidare i già citati 5 comuni per finanziamenti a progetti di videosorveglianza.

In questi giorni i Comuni hanno già presentato i loro progetti.