Seconda finestra per la domanda dei buoni servizio per i disabili e anziani non autosufficienti

Fino alle ore 12:00 del 18 novembre è possibile presentare domanda dei Buoni servizio per le prestazioni domiciliari a favore di disabili e anziani non autosufficienti con più di 65 anni di età e appartenenti alla Graduatoria C.

La validità dei buoni servizio che le famiglie potranno richiedere sarà di circa 9 mesi, dal 18 ottobre 2022 e il 30 giugno 2023.

Possono partecipare alla seconda finestra infra-annuale dell'avviso pubblico coloro che non hanno partecipato alla prima, attraverso la piattaforma telematica dedicata:

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it