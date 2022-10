Due nuovi progetti per il comune di Brindisi grazie a due nuovi bandi

BRINDISI - Partono dal laboratorio di innovazione urbana e sociale Palazzo Guerrieri, i due nuovi progetti presentati dall’Area Programmazione Economica e Sviluppo del Comune di Brindisi in risposta a due diversi bandi regionali.

Il primo è “Brindisi per bene.





Una governance per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie” candidato all’avviso PugliaPartecipa.

“L'obiettivo – spiega Giulio Gazzaneo Consigliere Delegato a Palazzo Guerrieri e alle Politiche Giovanili - è di intraprendere un percorso condiviso tra ente pubblico e comunità territoriale per contribuire ad individuare azioni e opportunità per il riutilizzo sociale dei beni confiscati”.

“Brindisi per bene” prevede infatti una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza per immaginare nuove destinazioni d’uso dei luoghi e degli spazi confiscati, attraverso la realizzazione di attività ed eventi che coinvolgono artisti, musicisti, scrittori e giornalisti del territorio. Le relazioni e i partenariati ma anche l’arte, la cultura e il contrasto alle marginalità, diventano lo strumento per la lotta alla criminalità organizzata e per ridefinire le priorità, attivando pratiche di innovazione che accolgano i valori della giustizia sociale e del protagonismo della comunità.

Il percorso partecipativo, così come prescritto dalla legge regionale n. 14/2019, porterà con il progetto “Brindisi per Bene” al principale risultato di creare un “Osservatorio di concertazione permanente sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie” che potrà promuovere uno scambio e un dialogo tra Pubblica Amministrazione, enti del Terzo Settore e comunità.

Il secondo progetto presentato è invece “Brindisi Galattica” che candida la città a diventare nodo della “Rete Giovani Puglia”, rete regionale dei Centri Risorse per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto giovanile.

“L’idea progettuale – racconta Giulio Gazzaneo - ha visto l’adesione di ben 23 partner appartenenti al tessuto sociale ed economico della città tra cui organizzazioni giovanili, associazioni sociali, culturali, sportive ed Enti di formazione che hanno presentato la loro manifestazione di interesse per collaborare alla realizzazione di un Piano di intervento locale sulle politiche giovanili”.

Il progetto “Brindisi Galattica” consoliderà quanto realizzato dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni sul tema della valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di socialità in cui permettere l’espressione ai giovani del loro potenziale, favorendo altresì gli scambi e la contaminazione di idee. In particolare, il Piano Locale di Interventi proposto, comprende un programma di animazione territoriale con funzione formativa, sociale e culturale; un Forum dei giovani quale strumento di attivazione della loro partecipazione diretta alla vita politica e alla crescita della città; una serie di servizi di accompagnamento e orientamento alle opportunità lavorative.

“Entrambe le proposte progettuali - conclude Giulio Gazzaneo - puntano a rendere più incisivo e determinante l’impatto generato sul territorio, nonché a favorire una maggiore partecipazione civica alla crescita della città. Attendiamo fiduciosi gli esiti della valutazione regionale, con l’obiettivo di potenziare ancora di più azioni e percorsi sui temi della attivazione giovanile e della partecipazione della comunità in una logica di sistema e di strategia di amministrazione condivisa".