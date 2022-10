Sit in a Brindisi: "Tacciano le armi. Negoziato subito": Mobilitazione Nazionale.

Sit in a Brindisi in piazza Vittoria venerdì 21 ottobre ore 17, manifestazione regionale a Bari sabato mattina, 22 ottobre (pullman con partenza da Brindisi alle ore 8 da viale Aldo Moro – sede della Cgil).

Il Comitato contro le guerre della provincia di Brindisi ha indetto per venerdì pomeriggio alle ore 17 un sit in piazza Vittoria.

Inoltre per il giorno successivo, sabato 22 ottobre la Rete dei Comitati per la Pace di Puglia, ha indetto una manifestazione regionale per la Pace a Bari con concentramento alle ore 9.30 in piazza Prefettura.

Da Brindisi, dalla sede della Cgil, partirà un pullman alle ore 8. La mobilitazione nazionale “Tacciano le armi, negoziato subito!” promossa da Europe For Peace per i giorni 21, 22 e 23 ottobre e in preparazione della manifestazione nazionale convocata a Roma il prossimo 5 novembre,

dove si chiederà il bando le armi nucleari, no all’invio di altri strumenti di morte in Ucraina, solidarietà con le vittime di tutte le guerre e negoziato subito per la pace.

Questo l’appello lanciato dalla Rete dei Comitati per la Pace di Puglia (tra i quali c’è il Comitato contro le guerre di Brindisi) al quale hanno aderito singoli cittadini, associazioni e sindacati regionali e locali, partiti e amministrazioni.