Asset: gli impianti sportivi pubblici devono essere funzionali e accessibili a tutti.

Alla Fiera del Levante, nel convegno organizzato dall’agenzia regionale Asset nel Padiglione della Regione Puglia

si è voluto promuovere la pratica sportivo-motoria e l’educazione ai corretti stili di vita.

L'Asset per la Regione ha redatto delle linee guinda che devono essere seguite dalle Amministrazioni locali per definire al melio le modalità di gestione degli impianti per assicurarne il pieno funzionamento, il mantenimento e un servizio accessibile a tutti, usando le risorse economiche previste.

Il direttore Asset Elio Sannicandro ha evidenziato che : “Nell’impiantistica sportiva mettere a punto modelli gestionali efficaci è la base per poter programmare. Come Asset abbiamo redatto per la Regione Puglia le Line guida sul tema, che hanno come obiettivo mantenere gli impianti aperti, funzionali e accessibili a tutti: società sportive, associazioni, cittadini e scuole. Questo attraverso innovativi modelli gestionali che coniugano pubblico e privato, e che abbracciano tutti gli aspetti, dai regolamenti di utilizzo alle fasce tariffarie, dai programmi di utilizzo sino ai piani gestionali.

Negli anni, essendo alla guida del Coni Puglia a Bari mettemmo a punto modelli sperimentali che hanno poi funto da best pratics anche per le Linee guida: penso al Palaflorio, al Palamartino, al campo Bellavista”.