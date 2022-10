Covid in Puglia, 1.464 nuovi casi registrati in un giorno; 2 i decessi.

I tamponi processati sono 9.929, mentre ammontano a 15.020 gli attuali positivi. Nelle aree non critiche 148 pazienti, 6 nelle terapie intensive

Il bollettino Covid aggiornato ad Oggi 20 Ottobre 2022.

Sono 1.464 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia: I test giornalieri processati sono 9.929. Purtroppo, si contano altri due decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 426; provincia di Bat: 74; provincia di Brindisi: 173; provincia di Foggia: 143; provincia di Lecce: 456; provincia di Taranto: 193; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: -2.

Aumenta il numero delle persone positive al Covid in Puglia: oggi ce ne sono 15.020, ieri erano 14.840. Aumenta anche il numero dei posti letto occupati nelle aree non critiche degli ospedali della regione: oggi i pazienti sono 148, ieri erano 142.

Un paziente in meno nelle terapie intensive: ce ne sono 6.

Per quanto riguarda i reparti Covid del Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 6 pazienti su 10 posti; in Pneumologia 7; in Area mista 9 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina Interna ci sono 7 pazienti su 8 posti. Il Post Covid di Mesagne, infine ospita 1 paziente.