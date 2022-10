Corso di formazione a tema “Pnl, Programmazione Neuro Linguistica” per la polizia di Stato.

Domani, sabato 22 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’aula magna della Oxford College Mita di Ceglie Messapica



A Ceglie MEssapica, Domani, sabato 22 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’aula magna della Oxford College Mita torna l’aggiornamento professionale in presenza per la polizia di Stato delle province di Brindisi e Taranto.

Nell’occasione la segreteria regionale del sindacato delle donne e degli uomini della polizia di Stato, Fsp polizia Puglia, ha organizzato un corso di formazione a tema “Pnl, Programmazione Neuro Linguistica”, con l'obiettico di dare maggior efficacia all'azione degli agenti ed il cittadino sia in condizioni di normalità che di emergenza.

Paertecipa come Relatrice Veronica Fumarola, docente del Corso di Programmazione Neuro Linguistica presso la Oxford College.

Parteciperanno anche il Questore di Brindisi Annino Gargano e il Questore di Taranto Massimo Gambino.

Daniele Gioia, segretario generale regionale Fsp polizia Puglia dichiara: “Ringrazio il questore di Brindisi e il questore di Taranto che hanno riconosciuto il corso Pnl come giornata utile ai fini dell’aggiornamento professionale del personale . La nostra iniziativa mira a mettere in risalto l’importanza del linguaggio verbale, ma soprattutto non verbale, delle poliziotte e dei poliziotti durante l’attività quotidiana che ognuno di noi è chiamato a svolgere sia in condizioni di normalità che in situazioni di emergenza.”

Manifaestata molta soddisfazione per la collaborazione nata con l'Oxford College del Direttore Pietro Mita.