Lavoro nel Brindisino, si cercano 104 figure professionali:report settimanale ARPAL

Il sito web di ARPAL, www.arpal.regione.puglia.it , permette di trovare lavoro davvero:

Ci sono ora 45 annunci che cercano 104 "figure" sul territorio Brindisino. (settimana dal 21 al 28 Ottobre). Il settore dell'edilizia con 47 posizioni aperte è quello che fa da traino.

Riportiamo il report, pubblicato anche sulla pagina Facebook "Centri impiego Brindisi e provincia" e sui profili Google di ogni centro.

Olte alle 47 posizioni per l'edilizia ci sono: 11 posizione aperte nel turismo, 9 nella ristorazione, 7 nei servizi, 7 nelle pulizie, 5 nell’informatico, 4 nel termoidraulico, 3 nella sanità, 3 nel contabile, 2 nella manutenzione, 2 nel commercio,1 nel metalmeccanico,1 nel tecnico, 1 nel settore immobiliare.

Attraverso la rete Eures si trovano posizionio aperte anche per l'estero: Si ricercano: personale nel settore della ristorazione in Germania, Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso a Olbia. Si segnalano inoltre numerose possibilità di occupazione a seguito del webinar “Explore Jobs in Ireland with Eures”.

Molte le opportunità nel settore della formazione: master di specializzazione usufruibili mediante il progetto Pass Laureati 2022 e proposti da Time Vision, corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di Naspi, Dis-Coll o Reddito di Cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas , corsi di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di Cfa, corsi di Create Connections, organizzazione che si occupa di formazione professionale gratuita rivolta ad appartenenti a categorie protette in stato di disoccupazione e nuovi corsi erogati dall' Agenzia Formativa Ulisse, tramite il programma “ Garanzia Giovani”.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).