Sono 1.294 i nuovi casi di covid in puglia nella giornata di oggi domeica 22 ottobre.

I test effettuati sono stati 8.990 con un’incidenza quindi del 14,3%.

Si sono registrati quattro decessi.

Le persone attualmente positive sono 14.805 di cui 152 quelle ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia sono: Brindisi 175, Bari 393, BAT 71, Foggia 111, Lecce 362, Taranto 164.