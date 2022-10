Ivan Conte diventa "Health Chef Ambassador": un successo che nasce a San Pancrazio Salentino fino a Dubai

Importante riconoscimento per lo chef Ivan Conte, ristoratore di San Pancrazio Salentino, grazie ad una una delle sue specialità "Un polpo a spasso”.

Lo chef è stato nominato uno dei 36 “Health Chef Ambassadors” italiani grazie ad un progetto della Venicepromex (Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto), nato con l’obiettivo di promuovere uno stile di vista sano grazie anche all’alimentazione.

Health Chef promuove uno stile alimentare equilibrato e in generale uno stile di vita sano in cui la “cucina mediterranea” è solo una parte di un processo di comunicazione che coinvolge tutti gli aspetti del “benessere” e quindi vuole a ragione diventare un veicolo di valori distintivi del Made in Italy.

Un “polpo a spasso" è un polpo servito con pomodori confit, purea di barbabietola, limone e un composto di farina, acqua e zafferano.

Questa specialità può essere degustata sia nel locale “BistrotNovanta” si San Pancrazio Salentino sia nell’omonimo e gemello locale aperto a Dubai nel settembre 2021, insertito tra i migliori 100 locali degli Emirati arabi dalla rivista Gault.