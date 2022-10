"Premio internazionale Pugliesi nel mondo": Ci siamo.

Sabato 29 ottobre, ore 17:00, a Brindisi, nel Nuovo Teatro Verdi si terrà la XII edizione del "Premio internazionale Pugliesi nel mondo". Ben 15 "Eccellenze" pugliesi saranno premiate.

Sabato 29 ottobre, ore 17:00, ci sarà la XII edizione del “Premio internazionale Pugliesi nel mondo”, una manifestazione "on the road" che quest'anno farà tappa proprio a Brindisi, nel Nuovo Teatro Verdi.

Saranno 15 le eccellenze pugliesi premiate, ma solo domani, Martedì 25 Ottobre sapremo i nomi; ci sarà infatti una conferena stampa alle ore 11:00.

I premiati sono solitamente personalità pugliesi che fanno ben figurare la Puglia nel mondo, professioniste/i di vari settori, che spesso vivono all’estero. Sarà un grande onore per la città ospitarli tutti insieme per consegnargli la riconoscenza che meritano, sia per i propri successi personali sia per rappresentare e dare lustro alla nostra Regione.

Alla conferenza stampa, alla quale parteciperanno il sindaco Rossi, il presidente della Provincia, Matarrrelli, l’assessore al Turismo e Marketing, Taveri e il presidente dell’associazione “Pugliesi nel mondo”, Giuseppe Cuscito, sarà presentato il premio.

Avremoil piacere di avere tra i testimonial dell’edizione 2022, il socio onorario dell’associazione, Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution Rai Cinema, presidente nazionale Editori e Distributori Cinematografici Anica nonché componente del consiglio direttivo del David di Donatello Accademia del Cinema italiano.

Preseterà la serata, Rosaria Renna, voce di Radio Monte Carlo, nativa di Monopoli.

L’ingresso al teatro sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere.