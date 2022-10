Alloggi popolari Ostuni: in consenga le palazzine “Ostuni città d’arte”.

Molto probabilmente 40 famiglie di Ostuni passeranno un bel Natale visto che è prevista ufficialmente la consegna degli alloggi nelle prossime settimane.

Sarà molto probabilmente un natale sereno per 40 famiglie ostunesi, che si vedranno ufficialmente consegnate le chiavi dei 40 alloggi popolari di via Don Luigi Melpignano. Gli alloggi entrano nel progetto “Ostuni Città d’Arte” e sono stati completati nella primavera scorsa.

Un’attività di edilizia poplare riuscita grazie al protocollo d’Intesa e programma nell’ottobre 2005 tra il comune di Ostuni, la regione Puglia ed il ministero delle infrastrutture e dei trasporti per opere di edilizia residenziale per oltre due milioni di euro.

Il cantiere è rimasto fermo per anni ed è stato ripreso nel 2016 con una variazione al progetto principale. appena finite , agli inzi del 2021 il Comune ha aperto un bando per l'assegnazione...che a breve vedrà l'ultimo atto con l'occupazione degli immobili.

La graduatoria assegnataria vale anche per altre abitazione di proprietà comunale che in queste settimane sono state liberate dagli ex residenti, omrai da anni morosi. L’attività di recupero immobili del Comune di Ostuni, assegnati in passato ma senza mai ricevere pagamenti da parte degli assegnatari, avrebbe recuparto almeno altre 50 abitazioni.

La scorsa settimana è terminato l’esame, da parte della “Commissione Casa” di Brindisi, degli oltre 70 ricorsi presentati dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria dio assegnazione. Così, nei prossimi giorni verrà effettuato, pubblicamente, il sorteggio tra le domande con pari punteggio per poi passare alla graduatoria definitiva. Del sorteggio sarà data notizia con avviso sul sito istituzionale del Comune.