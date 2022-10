WhatsApp down . Da questa mattina intorno alle ore 9 whatsApp non funziona.

Da questa mattina intorno alle ore 9 whatsApp non funziona.

Ad alcuni utenti il servizio funziona ad altri è offline, i messaggi non partono: dopo l'invio c'è l'orologio, oppure una sola spunta.

Anche il servizio WhatsApp Web, il servizio per il pc di messaggi, non funziona. Le segnalazioni su Twitter dove l'hashtag #WhatsApp down è in trend arrivano da tutto il mondo. Le segnalazioni che arrivano dall'Italia sono pressoché uniformi, con una distribuzione minore al Sud e in Sardegna e nel Nord Est. Gli altri sistemi di Meta, Facebook e Instagram sembrano funzionare.