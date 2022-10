XII edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo, ecco i nomi di tutti i premiati

Uno degli attori più apprezzati a livello nazionale e uno stilista di fama mondiale, ma anche la prima ballerina del “Teatro alla Scala” di Milano e il commissario tecnico della nazionale maschile di volley. Nell’ordine, Fabrizio Gifuni, Enzo Fusco, Antonella Albano, Fefè De Giorgi. Sono alcune delle eccellenze pugliesi che saranno premiate sabato 29 ottobre, ore 17:00, nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi in occasione della XII Edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo”.

Tutti i nomi dei protagonisti sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa organizzata dall’associazione internazionale Pugliesi nel Mondo, presieduta da Giuseppe Cuscito. Oltre all’ideatore ed organizzatore della manifestazione, hanno partecipato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, l’assessore al turismo e marketing di Brindisi, Emma Taveri.

Il filo conduttore che unisce tutti i protagonisti della serata è la loro “pugliesità”. Si tratta di professionisti e professioniste che, nei settori di propria competenza, danno lustro alla nostra regione a livello mondiale. Sono eccellenze del mondo dello sport, della medicina, dell’arte, del cinema. Ancora imprenditori di fama mondiale, musicisti e manager che sono partiti dalla Puglia per affermarsi nel mondo del lavoro, ma che, seppur a distanza, orgogliosamente avvertono il senso di appartenenza ad una terra che oggi vuole omaggiarli e ringraziarli.

Anche per l’edizione 2022 sono state scelte personalità che rappresentano ogni parte della regione.

La provincia di Bari sarà rappresentata, ad esempio, dalla regista, produttrice vincitrice di tre Emmy, Sonia Blangiardo; dalla ballerina Antonella Albano; dall’arpista Claudia Lucia Lamanna; Sir Anton Muscatelli, rettore dell’Università di Glasgow (tra i migliori atenei al mondo) nonché economista tra i più importanti in Gran Bretagna; Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM; Baldassarre Stea, oncologo di fama mondiale.

Il territorio della provincia di Foggia, invece, sarà rappresentato dal noto attore Fabrizio Gifuni, vincitore del David di Donatello al miglior attore non protagonista per “Il capitale umano”; Enzo Fusco, stilista e creativo; Ambasciatore Marco Prencipe.

Sono di Lecce il CT della nazionale maschile di pallavolo, Fefè De Giorgi, S.E. Mons. Franco Coppola, Nunzio Apostolico in Belgio e Lussemburgo; Vincenzo Antonio Spedicato, presidente del gruppo Intelli, colosso che produce connettori e cavi in acciaio e rame; Gen. Luigi Miglietta che ha partecipato a numerose missioni all’estero; Franco Simone, noto cantautore definito “il poeta con la chitarra”.

Premiati anche in provincia di Brindisi come Fernando Marino, presidente della New Basket Brindisi; Max Calò, music composer che ha inanellato successi in giro per il mondo collaborando con artisti di spessore quali ad esempio Barbra Streisand, Lionel Richie, Michael Bouble; Cristiana Carella in arte Senza …Cri, vincitrice di Arena Sanremo 2021 e tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

La provincia di Taranto sarà rappresentata dall’attrice Teresa Saponangelo, protagonista di serie tv di successo quali “Il sindaco pescatore”, “Squadra Antimafia” e “Il Generale Dalla Chiesa”.

Tra i testimonial dell’edizione 2022, il socio onorario dell’associazione, Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution RAI Cinema, presidente nazionale Editori e Distributori Cinematografici Anica nonché componente del Consiglio Direttivo del David di Donatello Accademia del Cinema italiano.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il premio, che rappresenta la Puglia, cioè una trozzella realizzata da un artigiano pugliese, che sarà consegnato agli illustri ospiti in occasione della cerimonia.

“Non avevamo mai fatto tappa a Brindisi, siamo felici di essere qui e di aver portato la nostra manifestazione in una città che certamente apprezzerà ed accoglierà nel migliore dei modi gli illustri ospiti che premieremo sabato sera. – ha dichiarato Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione internazionale Pugliesi nel Mondo- Mettere insieme tutte queste eccellenze non è mai facile, ogni edizione è frutto di un lavoro che dura un intero anno. Lo facciamo per la nostra Puglia, per le personalità alle quali ha dato i natali, e per questo ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico. Un ringraziamento alle istituzioni e a tutti gli sponsor che, in vario modo, ci sostengono”.

Presentatrice della serata, Rosaria Renna, voce di Radio Monte Carlo RCM, originaria di Monopoli.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere.