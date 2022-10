Anche la Puglia aderisce alla Giornata nazionale del Trekking Urbano: i Comuni, i percorsi e gli altri dettagli

CEGLIE MESSAPICA - Anche la Puglia aderisce alla "Giornata nazionale del trekking urbano" con il comune di Ceglie Messapica.



La 19esima edizione dell’appuntamento, sempre più atteso e partecipato, si svolgerà ufficialmente lunedì 31 ottobre in 71 comuni delle 17 regioni aderenti alla manifestazione, ideata dal Comune di Siena e in collaborazione con le tre associazione di guide turistiche locali: Associazione Centro Guide, AGT e Federagit.



L’evento, che si propone di promuovere il turismo sostenibile, incentivare la scoperta del territorio e valorizzarne le sue bellezze, paesaggistiche, culturali e gastronomiche, si estende e conquista anche la prima grande città europea, quella di Porto, grazie alla collaborazione con URBiNAT, progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

CEGLIE MESSAPICA, ”UNO SPETTACOLO” DA SCOPRIRE! - Il territorio è già, di per se’, uno “spettacolo”, caratterizzato da tradizione musicale, artistica ma soprattutto da un connubio tra uomo e natura.



Passo dopo passo raggiungeremo luoghi significativi dedicati alle arti, attraverso un racconto romanzato di una terra antica e carica di simboli. Lo stretto legame tra la campagna e il borgo abitato, tra boschi e pietra calcarea imbiancata e candida sarà la cornice della narrazione. I sali e scendi rappresentano la scala metrica al lento andare di un sud autentico e dalla forte personalità. Scopriremo luoghi autentici, ispirazione di sonorità e letture.



INFO PERCORSO Tempo di percorrenza: 3 h Lunghezza: 4 km Difficoltà: Media Punto di partenza: Municipio - via de Nicola 2 Orario di partenza: ore 9:30



RICHIESTA PRENOTAZIONE PER INFORMAZIONI Assessorato allo Sport - Assessorato al Turismo - Assessorato alla Mobilità Sostenibile www.ceglieturismo.it Ufficio I.A.T. Via G. ELIA, 16 Tel. 0831 371003 Biblioteca Comunale “Pietro Gatti” Tel. 0831 376123