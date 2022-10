RIVOLUZIONE NASA.

Testato il primo "olotrasporto". Hanno inviato l'ologramma di un medico, il dr. Josef Schmid sulla Stazione spaziale Internazionale .

Un passo che posta la fantascienza a diventare scienza.



Ebbene sì, La NASA ha realizzato il primo teletrasporto di un ologramma e l'ha fatto portandolo all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Star Trek inizia a diventare realtà, scienza.



Afferma Schmid. «È un modo nuovo di zecca che può cambiare l’esplorazione umana visto che consente alla nostra persona di viaggiare fuori dal pianeta. Non tanto con il corpo, che non si muove, quanto con la mente».



C'è un lavoro pazzesco dietro tutto ciò In pratica sono stati ricostruite le persone e modelli 3D e questi modelli 3D prima di essere trasmessi sono stati compressi digitalmente e poi ricostruiti nel laboratorio spaziale questo in tutto in tempo reale. Le persone che si trovavano sulla stazione spaziale interagivano con l'ologramma come se ci fosse realmente perché il dottor schmid era lì collegato in videoconferenza L'azienda di Redmond è stata una precursore di questo trasporto di programmi.

Ma la NASA ha dato davvero la svolta. Si legge infatti in una nota ufficiale della NASA che« Lo useremo per le nostre conferenze mediche private, conferenze psichiatriche private, conferenze familiari private e per portare i VIP sulla stazione spaziale a visitare gli astronauti» .



E si intende andare avanti in questo progetto di aggiungendo funzioni di realtà aumentata dando modo a chi è olo trasportato di muoversi realmente nello spazio in cui verrà catapultato letteralmente addirittura con la sensazione di toccare gli oggetti.

Questo progetto e questo insieme di intenti potrebbe aiutare tantissimo la telemedicina extraterrestre per gli astronauti perché le conversazioni lunghissime a lunghissime distanze potrebbero venire in tempi reali, non aspettando anche 20 minuti

La NASA ha affermato che ci potrebbero essere da subito molte applicazioni, già sulla terra, che potrebbero aiutare molte categorie di lavoratori; i ricercatori, i lavori in zone pericolose e i lavori ospedalieri e militari ecc ecc,

Per alcuni lavori si potrebbe addirittura mandare solo la persona olotrasportandola . O basti pensare che si potrebbe avere a fianco il miglior dottore del mondo in ogni parte del mondo.