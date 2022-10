Il Consiglio di Stato: sui bollini la competenza è della Regione, illegittimo l’aumento. Respinto anche il ricorso in appello del Comune di Brindisi.

BRINDISI: “Il bollino è obbligatorio e viene applicato, a seguito di verifica di conformità e di controllo di funzionalità, daparte di manutentori autorizzati. Il valore del bollino, per la Regione Puglia, viene determinato con delibera della giunta regionale. La competenza a deliberare aumenti è limpidamente ascritta in capo allasola giunta regionale […] né il fatto che il Comune di Brindisi si trovi attualmente in stato di dissesto finanziario potrebbe autorizzare una simile deroga, ossia la possibilità di introdurre diversi importi del bollino rispetto alle quote fissate a livello regionale”

Così, con sentenza pubblicata in data 25 ottobre, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso l’annosa querelle sul prezzo dei bollini per il controllo degli impianti termici tra i manutentori di Confartigianato – difesi dall’avv. Daniele de Gennaro – e il Comune di Brindisi, che aveva unilateralmente incrementato il valore del tributo da 12,5 a 25 euro.

La sentenza ha anche statuito in merito alla legittimazione ad agire da parte delle associazioni di categoria dei manutentori, riconosciuti quali “portatori dell’interesse qualificato alla applicazione uniforme dell’importo del predetto bollino su base regionale, e ciò anche allo scopo di evitare problematiche operative e applicative, legate alla possibile introduzione di diversi importi da parte di altrettante amministrazioni comunali, che in concreto ricadrebbero con effetti senz’altro negativi, data la costruzione normativa in essere (in base alla quale i manutentori sono tenuti adanticipare l’importo dei bollini stessi)”.