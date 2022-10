Le eccellenze pugliesi premiate a Brindisi

BRINDISI - Ieri, sabato 29/10/2022, a Brindisi, sul bellissimo palco del Nuovo Teatro Verdi si è tenuta la XII edizione di Pugliesi Nel Mondo nella quale sono state premiate alcune delle eccellenze pugliesi che portano alto il nome della nostra terra in giro per il mondo.

Tra i premiati l'attore Fabrizio Gifuni che sarà tra pochi giorni in onda sulla rai per interpretare Aldo Moro nel film di Marco Bellocchio, l'attrice Teresa Saponangelo che tra i suoi ultimi successi ha vinto il David di Donatello per "È stata la mano di Dio" di Sorrentino, la giovanissima e talentuosa cantautrice brindisina Cristiana Carella in arte Senza_Cri, loro come tutti gli altri grandi professionisti ed artisti presenti hanno realizzato il proprio sogno, ricevuto importantissimi riconoscimenti ma questa sera hanno tutti provato una grande emozione ad essere premiati nella loro puglia, nella città di Brindisi.

Tutte le altre eccellenze premiate sono: il CT della nazionale maschile di pallavolo Fefè De Giorgi, il cantautore Franco Simone, il compositore brindisino Max Calò, il presidente della New Basket Brindisi Nando Marino, la prima ballerina della Scala Antonella Albano, la regista Sonia Blangiardo, l’arpista Claudia Lucia Lamanna, l’enomista e rettore dell’Università di Glasgow Sir Anton Muscatelli, l’amministratore delegato di TIM Pietro Labriola, l’oncologa Baldassarre Stea, lo stilista Enzo Fusco, l’ambasciatore Marco Prencipe, Sua Eccellenza Monsignor Franco Coppola, il presidente del gruppo Intelli Vincenzo Antonio Spedicato e il Generale Luigi Miglietta.