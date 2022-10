Aeroporto del Salento: Ottobre registra 288mila passeggeri.

È stato un Ottobre molto positivo per l'aeroporto di Brindisi che conferma il buon andamento del traffico aereo della Puglia.

In Totale, tra arrivo e partenza sia da Bari che da Brindisi abbiamo avuto 886mila passeggeri con un aumento del 18,6 % rispetto ad un anno fa.

La crescita in percentuale, sia per la linea nazionale che per quella internazionale, sfiora il 20%.

Con la quota di Ottobre, gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno superato gli 8 milioni di passeggeri nei primi 10 mesi del 2022, incrementando i numeri del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019. (5,35milioni da voli nazionali e 2,7milioni da quelli internazionali).

Solo queto weekend vede passare 130mila passeggeri.

C'è da dire che il nuovo scalo di Foggia ha già dei buoni numeri e da Dicembre saranno incrementati i voli su Milano e avviati nuovi voli per Torino.

Un altro potenziale in più, lo scalo di Foggia, per gli aeroporti Pugliesi su cui si è investito.

Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti di Puglia asserisce:“i dati eccellenti di ottobre e il buon avvio dei voli su Foggia rappresentano la migliore testimonianza della bontà delle scelte messe in campo. Raccogliamo i frutti di un lavoro paziente e proficuo al quale tutti, dalla proprietà ai dipendenti, hanno contribuito in maniera esemplare. Un successo che ci inorgoglisce, ma che, non per questo, ci deve far abbassare la guardia. Continueremo a operare con grande impegno e dedizione affinché sia possibile confermare questo trend positivo e, perché no, migliorare ancor di più i risultati sin qui conseguiti sul piano del traffico e delle infrastrutture”.