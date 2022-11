Bollettino Covid, Puglia: in un giorno 1.840 i nuovi casi e 6 decessi.

Sono 1.840 i nuovi casi di positività al Covid e 6 decessi registrati in Puglia ieri 2 Novembre, a fronte di 11.217 tamponi effettuati.





Questa la ripartizione di nuovi contagi:

Provincia di Bari, 587; provincia di Lecce, 539; provincia di Taranto, 243; provincia di Brindisi, 218; provincia di Foggia, 157; provincia di Bat, 81; residenti fuori regione, 16.



Numeri genereali:

Sono 13.278 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica sono ricoverate 170 persone. In Terapia intensiva ci sono 9 pazienti. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.522.491 casi totali, a fronte di 13.014.820 test eseguiti. Sono 1.500.038 le persone guarite; 9.175 quelle decedute.