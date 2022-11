Sabato 5 a Mesagne c'è il Tour di presentazione de “Il cammino celeste”.

Sabato 5 novembre alle ore 19, nelle Officine Ipogee - Arci La Manovella fa tappa il tour di presentazione de "Il Cammino Celeste", breve documentario del regista e videomaker Giuseppe Rutigliano che racconta la storia dell'omonimo festival che dal 2016 organizza concerti e cammini lungo le vie dei pellegrini della Puglia del sud.

Nel vido Sono protagonisti anche Luigi Del Prete, presidente del Festival fondato con Giorgia Santoro, e Giovannangelo De Gennaro.

Il Cammino Celeste è un percorso interculturale di arricchimento del repertorio musicale associato a canti e temi del pellegrinaggio, conoscenza e divulgazione dell'antico itinerario storico del pellegrinaggio del sud della Puglia e la riscoperta di alcuni luoghi eccezionali di storia e arte.

Le architetture sono dislocate lungo tre direttrici:

via Francigena, via Leucadense, via Salentina.

Il materiale di repertorio (anche inedito) delle prime sei edizioni è stato curato da Giuseppe Rutigliano con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la mission del festival: far progredire il territorio attraverso la scoperta della bellezza e delle tradizioni della musica, della natura, della musica e della storia.

e promuovere il territorio stesso attraverso la conoscenza delle strade e dei luoghi; creando così un vero e proprio video storico del festival.

Dopo Mesagne, il documentario sarà presentato e proiettato anche nelle Scuderie di Palazzo Gallone a Tricase (sabato 19 novembre ore 19), nel Castello Ducale di Ceglie Messapica (domenica 27 novembre ore 18.30) e nelle Scuderie Famiglia Greco di Caprarica di Lecce (domenica 18 dicembre ore 19). Una performance di Giorgia Santoro precederà sempre la proiezione del docufilm.