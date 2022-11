Campioni regionali CSI 2022: Giovedì a Brindisi la premiazione delle 22 squadre pugliesi.

Saranno 22 le squadre che saranno premiate giovedì 10 novembre alle ore 18.30, con il titolo di Campione Regionale CSI, di calcio a 5, a 7, pallavolo e pallacanestro, appartenenti a 18 società sportive, delle provincie pugliesi, che nel corso dello scorso anno sportivo 2021-22 hanno conquistato il titolo regionale dei Campionati Nazionali CSI sport di Squadra.

L’evento in programma, presso il Cinema Andromeda di Brindisi, è patrocinato dalla Provincia di Brindisi, dal Comune di Brindisi e dal CONI Puglia e vedrà la partecipazione di circa 300 atleti e dirigenti in rappresentanza delle 352 squadre e circa 5000 atleti che hanno disputato le fasi locali.

Ai premiati degli sport di squadra si aggiungono i vincitori di 11 categorie del Campionato Regionale CSI di Ciclismo svolto sulle strade della nostra amata Puglia da marzo a luglio 2022.

Ritorniamo a fare festa con i nostri Campioni – dichiara Ivano Rolli, Presidente Regionale del CSI Puglia – dopo gli anni della pandemia che ci ha visto costretti a rinunciare a momenti di aggregazione e di festa. C’è tanto fervore tra gli atleti che dovranno ricevere la coppa o la maglia di campione.

La serata sarà anche l’occasione per presentare anche le attività e i risultati del progetto Children in Sport anno IV, realizzato, tra Bari, Brindisi e Lecce con il contributo della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso A del P.O. 2021 dell’Assessorato dello Sport, concluso nei mesi scorsi e del nuovo progetto che si è avviato da qualche giorno per l’anno 2022 anch’esso ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso A del P.O. 2022 dell’Assessorato dello Sport. Particolare attenzione anche nella città di Brindisi per il progetto “Insieme per lo Sport – Progetto di promozione dello sport nella Città di Brindisi” realizzato dal Centro Sportivo Italiano, con la sponsorizzazione dell’Enel e la collaborazione delle ASD della Città.

CSI Presidenza Regionale Puglia