Venerdì 11 novembre, le strade del centro storico della città torneranno a trasformarsi in privilegiate vie del vino

Venerdì 11 novembre, dalle ore 16:30, le strade del centro storico della città torneranno a trasformarsi in privilegiate vie del vino.

Il Distretto Urbano del Commercio Brundisium, in comunione con il Comune di Brindisi, finalmente apre la II Edizione della festa tematica, San Martino 2022, un’iniziativa in cui commercio, cultura ed enogastronomia si uniscono parlando il medesimo linguaggio per offrire a cittadini e visitatori una bella e vivace immagine di Brindisi, città che fosse anche solo per la sua etimologia non può sottrarsi dall’onorare la speciale ricorrenza.

La manifestazione porterà in scena una selezione delle espressioni vinicole maggiormente rappresentative del territorio, un format di successo che si ripete per offrire l’occasione di un brindisi di qualità in città.

Nei negozi aderenti del centro storico, ben oltre 30 le attività coinvolte, sarà possibile vivere la piacevole esperienza di un susseguirsi di degustazioni enologiche sapientemente guidate da selezionati sommelier professionisti dell’AIS Puglia.





Il tutto accompagnato dal noto spirito di accoglienza dei nostri negozianti, i primi cittadini del centro, che con tanto entusiasmo hanno accolto e caldeggiato l’iniziativa. Anche questa edizione, può vantare il privilegio della preziosa collaborazione del MAPRI - Museo Archeologico Provinciale F. Ribezzo e della Collezione Archeologica Faldetta, all’interno dei quali sarà possibile essere guidati lungo percorsi dedicati all’archeologia del vino. In particolare presso il MAPRI, dalle ore 16.30 alle 19.00 sarà possibile vivere un’esperienza alla scoperta dell’itinerario “La cultura della Vite e del Vino raccontata attraverso la documentazione archeologica del Ribezzo” (per info e prenotazioni 0831 544257).

Invece presso la Collezione Archeologica Faldetta, nella Palazzina del Belvedere sul lungomare, i lavori si apriranno alle ore 16.30 con il laboratorio “Una questione di Gustum”, idea dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni che si cimenteranno nella preparazione di un vino aromatico. Alle ore 18:30 si proseguirà invece con la visita guidata “Da Dioniso a Bacco” (per info e prenotazioni 379 2653244).

Il DUC Brundisium, con San Martino 2022, partecipa anche all’iniziativa benefica promossa dall’Associazione ASD Batti un colpo! La quale venerdì 11 e sabato 12 svolgerà nella prestigiosa cornice del Chiostro di San Paolo Eremita la manifestazione enogastronomica Sorsi e morsi a San Martino, evento benefico per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla Città.

Si contribuirà sia attraverso il lancio di una raccolta fondi online, sia attraverso la dislocazione di una rete di salvadanai nei negozi del centro dove sarà possibile fruire delle degustazioni gratuite.