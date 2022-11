Aggiornamento sull’omicidio del 19enne ammazzato a Francavilla Fontana e reazioni politiche.

Il 19enne che ucciso ieri pomeriggio, Mercoledì 9 Novembre, a Francavilla Fontana in un agguato compiuto in via Occhibianchi, si chiamava Paolo Stasi era incensurato e sarebbe stato ammazzato all’interno del box auto della sua abitazione e non, come si pensava in un primo momento, in strada.

Il giovane è stato portato in strada dai sanitari per tentare disperate manovre per salvargli la vita, ma non c’è stato niente da fare. I colpi di arma da fuoco (almeno 2) hanno raggiunto in pieno gli organi vitali.

Dopo l’ennesimo atto di violenza inaudita a Francavilla Fontana I consiglieri comunali Antonio Andrisano (Forza Italia), Adriana Balestra (Lega) e Anna Ferreri (Fratelli d'Italia) scrivono un comunicato congiunto che recita così: "doverosa e assolutamente necessaria la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico urgente sulla sicurezza ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Testo unico enti locali. In questo momento è doverosa la prudenza ma questo ennesimo gravissimo episodio, susseguitosi in un'allarmante spirale, ad altri episodi già gravi ha profondamente scosso la popolazione già provata da una situazione di disagio ed allarme sociale. A questo punto, necessitando il tema della vivibilità e sicurezza urbana di azioni congiunte e sinergiche anche da parte dei rappresentanti istituzionali, riteniamo doveroso che nei prossimi giorni venga convocato un Consiglio Comunale straordinario e monotematico, che affronti in maniera puntuale e costruttiva l'emergenza sicurezza a Francavilla evidenziata dall'escalation di episodi delinquenziali, atti di vandalismo, nonché e soprattutto da questo recente fatto di cronaca che ha segnato la comunità intera".

Anche Mauro D'Attis. Parlamentare di Forza Italia interviene con una nota: "Chiederò l'immediato intervento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per sostenere tutti coloro che operano per la legalità in provincia di Brindisi, dal prefetto alle forze dell’ordine. L'agguato di poco fa a Francavilla Fontana, in cui ha perso la vita un 19enne, è un segnale preoccupante che richiede una risposta corale, ferma e decisa per garantire la sicurezza pubblica. Non possiamo tollerare episodi di tale spregiudicatezza della criminalità nel territorio e ci auguriamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia nei tempi più brevi. Sottoporrò la questione al ministro, con la richiesta di un potenziamento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine che operano nel Brindisino e in tutta la Puglia".