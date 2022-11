Fissata l'autopsia del 19enne ucciso sotto casa a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - E’ stata fissata per sabato 19 novembre l’autopsia sul corpo di Paolo Stasi, il 19enne ucciso il 9 novembre alle 18 con due colpi di pistola presso la sua abitazione in via Occhi Bianchi a Francavilla Fontana.

La salma al momento si trova presso l’obitorio del cimitero di Francavilla Fontana.

L’obiettivo dell’esame è quello di definire il tipo di arma utilizzata per l’omicidio e la distanza da cui sono partiti i proiettili.

Il pm che coordina le indagini, Giuseppe De nozza, ha affidato l’esame autoptico al Prof. Raffaele Giorgetti, professore universitario dell’università delle marche.

Le indagini continuano senza sosta, i carabinieri hanno sequestrato lo smartphone del ragazzo e stanno ascoltando diverse persone per avere elementi utili alle indagini cosi come stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.