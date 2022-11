Assunzioni privilegiate del personale ATA: il consiglio regionale vota all'unanimità la mozione

Nella seduta del consiglio regionale di oggi martedi 15 novembre è stato votata all’unanimità una mozione sulle assunzioni dei collaboratori scolastici che hanno prestato servizio nel periodo dell’emergenza covid, questi avranno priorità nella graduatoria.

L’aula ha votato all’unanimità una mozione che " impegna la Giunta Regionale della Puglia: 1) ad attivarsi presso il Governo centrale, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinchè vengano privilegiati nella assunzioni di personale gli Ata già in graduatoria, che hanno maturato esperienza svolgendo tale ruolo nel difficile periodo dell'emergenza Covid; 2) ad adottare misure strutturali in merito all'ampliamento e alla tutela del personale Ata, con coluzioni non limitate al solo anno scolastico corrente, atte a migliorare la loro posizione lavorativa".