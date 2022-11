Pace e disarmo al centro della settimana clou di Legalitria 2022

Pace e disarmo sono i temi centrali dell'importante Settimana Legislativa 2022. Gli eventi, che vedranno alternarsi grandi ospiti, si svolgeranno dal 21 al 25 novembre nelle città di Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Erchie, Manduria e Torre Santa Susanna.

Il format culturale rifiuterà quindi il concetto di legittimità attraverso focus importanti per sottolineare una presa di posizione netta per far capire ai giovani pugliesi che le mafie aspirano soprattutto alle armi e alla malapolitica, e la vedono come uno strumento per usare le armi e aumentare la loro presa sulla società.



Radici Future lavora in partnership con la Regione Puglia, mettendo insieme associazioni, città, media e soprattutto scuole, luoghi scelti per promuovere, tutelare e diffondere i principi dell'accoglienza e della pace, i primi veri costruttori di legittimità.