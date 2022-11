In arrivo 184 milioni di Euro per il contratto istituzionale di sviluppo costa adriatica.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera con cui si riservano i fondi previsti. Ad annunciarlo il parlamentare di Forza Italia Mauro D'Attis



Sono state assegnate ufficialmente le risorse per il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) della costa Adriatica delle Province di Brindisi e Lecce con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera con cui si riservano i 184 milioni di euro previsti.

Lo annuncia Mauro D'Attis, parlamentare brindisino di Forza Italia, che aggiunge: "Procede, quindi, tutto in tempi ragionevoli per dare il via all'importante strumento di sviluppo territoriale che abbiamo fortemente voluto.

Gli ambiti tematici su cui presentare i progetti sono, come è noto, i seguenti: rigenerazione della costa e dei paesaggi costieri anche con riguardo alle infrastrutture di collegamento; interventi per il rilancio culturale che abbiano un collegamento con l'elemento marino; turismo, con particolare riferimento alla valorizzazione e fruibilità dell'attrattore culturale, sempre attinente alla costa e al mare.

Il Cis darà un impulso strategico per il rilancio dei territori costieri interessati, producendo economia e lavoro. Continuiamo a monitorare i prossimi passi: bene così".

Questi i fondi previsti per progetti della costa brindisina:

1) Riqualificazione dell’ex collegio Tommaseo che diventerà un polo dell'innovazione del mare (30 milioni).

2) Recupero e valorizzazione della prima porzione dell'isola di Sant'Andrea che ospiterà attività ricettive e servizi (5 milioni).

3) Opere di difesa dell'erosione costiera (16 milioni).

4) Opere di mitigazione del rischio geomorfologico e riqualificazione ambientale della riserva naturale di Torre Guaceto (1 milione e 260 mila euro).

5) Ciclovia di Carovigno-Santuario di Belvedere-Torre Guaceto (1 milione).

6) Interventi di valorizzazione di Torre Canne (1 milione e 800 mila euro).

7) Completamento del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce della marina di Ostuni (3 milioni e 500 mila euro).

8) Difesa del litorale di Torchiarolo (4 milioni) e consolidamento della costa di Torchiarolo (1 milione e 500 mila euro).