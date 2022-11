Proclamato il lutto cittadino a Francavilla Fontana per i funerali di Paolo Stasi

Il Sindaco Denuzzo ha annunciato che "Sarà lutto cittadino per il giorno in cui si svolgerà il funerale di Paolo. Per esprimere con il silenzio la vicinanza della comunità di Francavilla Fontana alla sua famiglia, per il dolore devastante che l'ha colpita. La vittima è così giovane da non lasciarci altro pensiero".

Parliamo di Paolo Stasi, il 19enne ucciso la sera del 9 novembre scorso davanti all'ingresso della sua abitazione.

La città si interroga ancora su quanto accaduto a Paolo Stasi. Per il quale, Sabato 19 Novembre, si è svolta l'autopsia che è durata 4 ore.

A compierla il medico legale Raffaele Giorgetti, professore presso l’Università delle Marche, che avrà 60 giorni di tempo per consegnare i risultati al pm Giuseppe De Nozza. Ha assistito all’autopsia anche il dottor Donato Sardano, perito nominato dai familiari di Stasi, assistiti legalmente dall’avvocato Domenico Attanasi.

I Funerali verranno fissati dopo il nulla osta del Magistrato, probabilmente tra oggi e domani.