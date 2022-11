Un brindisino nel consiglio direttivo dell’Ordine dei biologi di Puglia e Basilicata

Nel 2018 il Ministero della Salute con l’art. 2 del decreto ministeriale del 23 marzo 2018 ha suddiviso in 11 ordini regionali l’ordine dei biologi nazionale e proprio in questi giorni si stanno costituendo i veri direttivi ed i collegi dei revisori “regionali”. Martedì 22 novembre scorso è stato eletto il primo consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dell'ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata ed è stato eletto il Brindisino Marco Giaimis.



Il biologo brindisino Marco Giaimis, figlio di un carabinieri, più giovane della lista, classe 91, eletto al consiglio direttivo ha dichiarato: "Sono onorato e molto contento di esser stato eletto dai colleghi e dalle colleghe della Puglia e della Basilicata, insieme ai componenti della stessa lista. Un ringraziamento particolare è rivolto sia a coloro che in tutto questo periodo mi hanno supportato nella fase elettorale, sia ai candidati della lista, tra cui il dott. Maurizio Durini, mio punto di riferimento e leader che ha guidato in maniera esemplare la nostra squadra, collaborativa e forte, alla vittoria.

Da oggi inizia una nuova era che dovrà vedere come protagonisti i biologi a livello territoriale e l’ordine dovrà rappresentarli, tutelarli nel migliore dei modi nelle varie macroaree di competenza, combattendo per i diritti, l’identità e la dignità professionale, ma soprattutto per creare sbocchi lavorativi che ad oggi sono carenti nel mondo privato e pubblico.

Ho molta fiducia nelle collaborazioni con le associazioni e sono sicuro che se nell’immediato futuro, lo Stato non ascolterà le proposte fatte, tornerò con i colleghi, a manifestare il nostro dissenso davanti alle sedi regionali e/o nazionali opportune".