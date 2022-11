Allerta meteo, a partire dalle 8 di oggi sabato 26 novembre e per le successive 24/36 ore , in tutta la puglia dove è previsto il rischio idrogeologico per possibili venti e temporali .

Nello specifico il bollettino della protezione civile segnala il rischio di precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale accompagnati da rovesci di forte intensità eattività elettrica.

Inoltre sono previsti forti venti dai quadranti orientali.