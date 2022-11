Idrogeno in Puglia: Brindisi in corsa.. si spera che l’iter vada pienamente a buon fine.

È già scattata la competizione tra territori per Idrogen Valley Puglia, operazione promossa dalla Regione che ha come obiettivo la realizzazione di tre impianti di produzione di idrogeno.

La domanda è se Brindisi, uno dei tre poli prescelti assieme a Taranto e Cerignola, arriverà alla meta nei tempi giusti e con le risorse necessarie.



Nulla è scontato, in uno scenario regionale in cui Brindisi da qualche tempo ha un ruolo di Cenerentola a proposito di destinazione di risorse e di localizzazione di nuove iniziative di produzione e di ricerca.

A parte autogol come quello che ha fatto escludere dai fondi del Pnrr il progetto per Cittadella Della Ricerca, e le iniziative industriali che preferiscono ormai da tempo città come Bari, ci sono anche accadimenti che fanno riflettere sulla prevalenza della politica di altre realtà rispetto alla nostra.



Al via la competizione tra territori per Idrogen Valley Puglia, operazione guidata dalla Regione per la realizzazione di tre impianti di produzione di idrogeno.

Si spera che Brindisi sia pronta ad approfittare in pieno della grande opportunità visto che è uno dei tre poli scelti insieme a Taranto e Cerignola.