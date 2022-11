Pierfrancesco Favino atterra a Brindisi.

Pierfrancesco Favino è atterrato presso l'aeroporto di Brindisi, per unirsi alla troupe della produzione cinematografica de “Il Comandante”, in quel di Taranto (presso il porto militare) dove sarà il protagonista del film.

Nonostante Favino abbia cercato di camuffarsi indossando un cappello e la mascherina alcuni fan lo hanno riconosciuto e sono riusciti anche a farsi fotografare con lui.

Il film "Il Comandante”, diretto del regista Edoardo De Angelis, parlerà della storia di Salvatore Todaro, che durante la seconda guerra mondiale salvò la vita di 26 persone, dopo l'affondamento del loro mercantile.

Come ormai succede da molto tempo grazie ad investimenti mirati sempre più produzioni cinematografiche approdano in Puglia e nel Salento portando lavoro . Questa produzione investirà in Puglia oltre 1,2 milioni di euro coinvolgendo professionisti e maestranze pugliesi, fornitori e strutture ricettive.