Ryanair aumenta i voli invernali da e per la Puglia: 45 rotte da Bari e Brindisi.

Ryanair ha deciso di aumentare il numero di voli invernali dagli aeroporti di Brindisi e Bari incrementandoli di oltre il 20% rispetto al periodo pre-covid con una previsione di movimento passeggeri di quasi 5,5 milioni di passeggeri da/per la regione nel 2023.

Questi i numeri: Ci saranno 45 rotte per o ltre 480 voli da Bari e Brindisi verso il resto d’Italia e in Europa e 45 rotte: t ra le destinazioni spiccano Berlino, Madrid, Londra e Pisa da Bari, Bruxelles e Treviso da Brindisi.

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul mondo del lavoro pugliese con una previsione di oltre 4000 posti di lavoro, inclusi 90 posti di lavoro diretti.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile ha dichiarato «La conferenza di oggi ci dà ragione della strategia messa in campo da tempo dal management della società per migliorare e ampliare l’offerta di collegamenti da e per la Puglia. In Ryanair troviamo sempre un partner pronto a scommettere su nuove rotte che il mercato ci chiede. Del resto, la compagnia accogliendo le nostre richieste e lavorando al fianco del nostro commerciale, ci ha permesso di ripartire dopo lo stop causato dalla pandemia e di registrare numeri da record, superiori allo stesso periodo del 2019, anno d’oro per gli aeroporti pugliesi».