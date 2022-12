La Med School non è più sede Alma: il cda ha deciso di investire all’estero.

Il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano nella seduta del consiglio comunale che si è svolto ieri, mercoledì 30 novembre 2022.ha dichiarato che:” Da tempo Gualtiero Marchesi e il cda di Alma miravano alla "capitale della gastronomia" e al progetto della Mediterranean Cooking School (inaugurata il 28 febbraio 2014) fino a decidere di portare avanti, qui, una prima esperienza didattica in sede distaccata, grazie soprattutto alla chef cegliese Antonella Ricci, docente Alma.

Tante le stelle della cucina che dal 2014 fino al 2019 sono transitate in quelle aule, sul palco del Ceglie Food Festival e decine gli alunni che hanno potuto terminare il corso nelle sale dell'ex convento dei Domenicani.

Un progetto che, però, non ha trovato, probabilmente, convergenza tra la parte pubblica e la parte privata terminato con la scelta di investire sul mercato estero. “

L'intervento è stato chiesto dalla consigliera dell’ opposizione Giusy Resta sulla scelta dell'amministrazione di affidare i corsi professionalizzanti della "Dante Alighieri", ente formativo riconosciuto, presso la Scuola Med della Regione Puglia gestirà la struttura fino a febbraio 2023 e a causa delle condizioni antigeniche della struttura a causa di ripetute intrusioni.

Il sindaco Palmisano ha spiegato che entro la fine dell'anno i lavori di rimozione delle erbe infestanti saranno subappaltati previa autorizzazione della Soprintendenza e che lo stesso cda di Alma che ha deciso di non proseguire la sperimentazione di Ceglie Messapica, ma di investire all'estero.

Oggi, la scuola è il primo ente pubblico accreditato per i corsi di formazione in Puglia, non solo enogastronomica.

La Mediterranean Cooking School fu istituita con il progetto In.C.O.Me. – International Centre of Mediterranean Gastronomy, finanziato dal Programma di Cooperazione Europea Grecia – Italia 2007/2013. L’investimento fu di oltre 1 milione e mezzo di euro, per la ristrutturazione ed l’acquisto di attrezzature all’avanguardia e postazioni individuali complete per 16 allievi. La scuola è intitolata al famosissimo ristoratore Angelo Ricci.