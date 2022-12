Rapina a mano armata in una villetta: fuggono con soldi e gioielli.

Sono stati imbavagliati e legati. E’ una serata da incubo quella vissuta da una coppia originaria del Veneto che risiede in una villetta nelle campagne di San Michele Salentino.

Ieri sera, Mercoledì 30 Novembre, una anziana coppia Veneta che risiede nella campagna di San Michele Salentino è stata rapinata nella loro casa, intorno alle 17:30.

I banditi erano armati e mascherati e prima di fuggire hanno portato via soldi e gioielli. Sul posto si è recata la Polizia della compagnia di San Vito dei Normanni. Sono in corso le indagini per identificare gli autori dell'aggressione. La coppia, oltre al forte shock, non ha subito alcun danno.

Una rapina simile si è verificata il 21 Novembre, in centro a Fasano, quando una donna fu rapinata in pieno giorno.

In entrambe i casi le vittime sono state immobilizzate ed i malviventi indossavano un passamontagna.