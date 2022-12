Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia: 32 annunci di lavoro

Questa settimana ci sono 32 annunci di lavoro per 84 figure professionali pubblicati dai centri per l'impiego di Brindisi e provincia.

In questa settimana il settore in cui vi è più carenza di personale risulta essere quello assicurativo, con 15 posizioni aperte su Brindisi e provincia.

Segue il settore edilizia con 12 profili professionali richiesti, 11 nel settore turismo, 7 figure nel settore dei servizi e in quello della, 6 nel settore della ristorazione, 5 nel settore informatico, 5 nel settore pulizie, 3 nel settore tessile, 2 nel settore contabile, nel termoidraulico e nel settore della manutenzione, 1 nel meccatronico, nel tecnico, nel settore elettromeccanico, marketing e nel settore dell’industria alimentare ed infine, ancora 1 nei settori del commercio e del terziario.

Per restare aggiornati su tutte le offerte di lavoro consultate settimanalmente il sito web https://arpal.regione.puglia.it/hh/index.php opppure l'app "LavoroxTe Puglia" ed ancora la pagina Facebook "Centri impiego Brindisi e provincia”.

Inoltre, sia cittadini che le imprese possono possono richiedere tutte le informazione, rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni.