Brindisi, piano regolatore portuale approvato dal Ministero.

Il piano regolatore portuale (Prp) di Brindisi ha ricevuto il primo ok dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attraverso una nota che nella serata di ieri Venerdì 2 Dicembre, inviata all’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale e alla Regione Puglia.

La nota a firma del direttore generale del Ministero, Maria Teresa Di Matteo dice che : “Nella relazione generale del piano appaiono adeguatamente delineati gli obiettivi e le correlate azioni, in linea, seppur con qualche integrazione, con gli indirizzi contenuti nel Dpss approvato”. Il piano proposto dal comitato di gestione “riprende gli indirizzi tracciati nel Dpss in ordine alla specializzazione funzionale attribuita al porto interno, medio ed esterno, prevedendo lo sviluppo delle aree prettamente operative al di fuori drtel porto interno, e destinando alle aree di quest’ultimo principalmente le funzioni turistica e da diporto, militare e peschereccia, “le aree di interazione poo-città proposte nel Prp appaiono anch’esse in linea, seppur con obiettivi di sviluppo dele contigue aree portuali”. E poi “i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio viario e ferroviario nonché gli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell’operatività del porto descritti nello specifico elaborato del piano r riportati nella tavola denominata ‘Interconnesioni stradali e ferroviarie-inquadramento territoriale-area vasta’ appaiono anch’essi indicati nel Dpss”.





Ora si attendono i pareri della Regione, del consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comune di Brindisi, per gli aspetti di propria competenza.

Il consiglio comunale di Brindisi si riunirà Lunedì 5 Dicembre in una seduta stradordinaria dedicata al piano regolatore portuale.