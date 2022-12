Aggiornamento meteo: l'allerta passa da gialla ad arancione per il brindisino.

La Protezione Civile Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, per temporali e vento valida a partire dalle 20 di oggi sabato 3 dicembre e e per le successive 24 ore.



Il peggio è previsto intorno alle ore 21 di oggi con il rischio di temporali.



La giornata di domani domenica 4 dicembre inizierà con nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata.