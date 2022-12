La donna più longeva del Brindisino compie oggi 107 anni!

Il 4 dicembre 1915 era appena scoppiata la prima guerra mondiale, nasceva Palmina; ha passato indenne la Spagnola la seconda guerra mondiale, il Covid e soprattutto la triste scomparsa di un figlio a soli 34 anni.

Ed oggi, domenica 4 dicembre 2022, Palma Caroli, di Ceglie Messapica compie 107 anni !

È la cittadina più longeva della provincia di Brindisi. Nella vita ha spostato Eligio avendo da lui 4 figli e per quasi tutta la vita ha lavorato come commerciante ambulante di legumi, proprio insieme al marito.

Dei suoi quattro figli, l’unica che è ancora in vita la accudisce con tanto affetto, ed oggi in particolare tutti i suoi nipoti e pronipoti son venuti a Ceglie per festeggiare il suo compleanno.. Alle 18 anche il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, andrà a casa per festeggiare il suo compleanno