La Regione Puglia ha avviato il programma di screening, ma il servizio prenotazioni ha molte falle.

La Regione Puglia ha avviato il programma di screening per attuare una prevenzione efficace attraverso la diagnosi precoce dei tumori della mammella e del collo dell'utero e del colon-retto.

Lo screening è un intervento messo in campo dal servizio sanitario pubblico con il quale si invita la popolazione sana di un territorio, in un certa fascia di età considerata più a rischio, a sottoporsi gratuitamente ad esami preventivi per individuare una malattia o i suoi precursori (le anomalie da cui la malattia si sviluppa) prima che si manifesti con sintomi. Anche se non si è ricevuto la lettera di invito dalla Asl si può chiedere di entrare nel programma di screening.