Brindisi Porto Natale”, così Brindisi porta il messaggio di Pace in diverse lingue; e tantissimi eventi

Quest'anno il Natale a Brindisi porta il messaggio di Pace in diverse lingue del mondo attraverso le installazioni luminose che conducono sulla scalinata Virgilio che affaccia sul porto simbolo di accoglienza.

In questa atmosfera dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 sono tanti gli appuntamenti da canti, musica, danze, installazioni, gusto, laboratori, il ritorno dei live in piazza Mercato e mercatini solidali nel segno della tradizione, dell’innovazione e della solidarietà.

È stata presentata questa mattina (mercoledì 7 dicembre 2022) nella sala del Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna “Brindisi Porto Natale”, la rassegna dedicata al tema della pace e del dialogo tra i popoli organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con la partecipazione del Distretto Urbano del Commercio di Brindisi “Brundisium”.

Il Sindaco Rossi ha esordito: "Oggi presentiamo un lavoro complesso reso possibile grazie all’impegno di tutti. Abbiamo costruito un percorso di manifestazioni che realizzasse lo spirito della tradizione e venisse incontro alle esigenze dei più piccoli, i veri protagonisti della festa. Mi piace anche sottolineare che le diverse installazioni sono distribuite e non concentrate, in modo da offrire più luoghi di interesse e di visita tra le vie del centro storico". "Le luminarie per le vie del centro e il videomapping in piazza Duomo interpretano lo spirito della festa e mi piace pensare che il programma esprima una narrativa legata al tema della pace - ha sottolineato l’assessore Emma Taveri -, un segno che comunica una declinazione chiara e qualificante. La città è un luogo aperto e ciascuno è chiamato a interpretarla per renderla attrattiva e accogliente. La rassegna avrà presto il suo corredo di iniziative per il quale stiamo lavorando a stretto contatto con la Regione Puglia. Pensiamo di inserire altre attività per gli ultimi giorni dell’anno, dunque la rassegna avrà presto importanti novità".

Carmelo Grassi, direttore artistico ha sottolineato "Abbiamo pensato ad appuntamentiche sapessero ripercorrere i segni tradizionali della festa, portando nelle strade e nelle piazze le giuste atmosfere del periodo e creando momenti nei quali la comunità possa godere dei luoghi e della loro bellezza. La rassegna ha l’obiettivo di sostenere l’attrattività e l’offerta artistica e culturale della città". Una città che può vantare il protagonismo della sua parte produttiva - ha proseguito il presidente del Duc Oreste Pinto - è senz’altro una città virtuosa e in crescita. Oggi avviamo un modello che sarà senz’altro replicato negli anni a seguire e dal quale non si torna indietro. Il Duc contribuisce con un servizio di bus navette elettriche tra le zone di sosta a cintura del centro storico, un presidio di guardie giurate e un baby parking che permetta ai genitori di fare shopping in centro con più libertà. Brindisi Porto Natale è visibilità e visione, è un manifesto spiegato sul tema e sulla necesiità della pace".

Ha concluso, infine, l’assessore Massimo Vitale :“Il cartellone ha una duplice finalità quella di sostenere le attività commerciali attraverso un programma mirato di attività culturali e di spettacolo, e quella di promuovere la valorizzazione dei luoghi offrendo motivi d’interesse finalizzati a incoraggiare la partecipazione di cittadini e visitatori. Ritengo che le iniziative abbiano tutte le potenzialità per soddisfare questo obiettivo". La città è pronta ad accogliere le festività natalizie tra luci, colori e profumi. Saranno



Brindisi Porto Natale - Il programma

7 dicembre - 5 gennaio

LA CHIAZZA DEL NATALE

Accensione albero di Natale, letture,

laboratori, monologo teatrale, tombolata

Tuturano

8 dicembre ore 19

BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO Autumn&Winter

TALENTI ALL’ORGANO - Davide Tenerani

Chiesa di San Vito Martire

8 dicembre - 6 gennaio

CHRISTMAS BABY PARKING

Animazione per bambini

Piazza Vittoria

10 e 18 dicembre - 4 e 6 gennaio

LE VIE DEI CANTI E DEI SUONI

Percorso storico-musicale

Ex Convento delle Scuole Pie

8-11 dicembre ore 18-21

CHIOSTRO D’INVERNO. Tra Gusto e Arte

Comunità e presidi Slow Food - Degustazioni

Ex Convento delle Scuole Pie

8 dicembre ore 18.30

ARTE MODA MUSICA

Mostra fotografica, sfilata di moda,

musica, degustazioni

Bastione San Giacomo



8 dicembre

22-29 dicembre

1 gennaio

SANTA CHIARA XMAS PHEST

Mostra d’arte contemporanea

Ex Convento Santa Chiara - Casa della Musica

10-18 dicembre ore 9-20

BRINDISI VISIONI D’ARTISTA

Personale di Giuseppe D’Elia

Palazzo Granafei-Nervegna

10-23 dicembre ore 17-20

BRINDISI SCOLPITA NEL LEGNO

Mostra di miniature di Brindisi a tema natalizio

a cura del mastro falegname Cosimo Di Giulio

Casa del Turista

11-23 dicembre ore 10-12 e 17-20.30

NATALE 2022 - UNITINARTE

Rassegna d’arte contemporanea

Bastione San Giacomo

16 dicembre ore 20.30

ASPETTANDO IL SANTO NATALE

Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Stagione concertistica Brindisi Classica

Nuovo Teatro Verdi

Biglietti Vivaticket e botteghino

16-18 dicembre ore 18-21

BORGO NATALIZIO DEI SAPERI E DEI SAPORI

Villaggio medievale e taverna dei cavalieri - Videomapping

Casa del Turista - Lungomare Regina Margherita

17 dicembre ore 10

THE LION KING

Il cerchio della vita siamo noi

Spettacolo teatrale con i ragazzi di AIPD Brindisi

Nuovo Teatro Verdi

Ingresso libero

17 dicembre ore 20

I SUONI DELLA DEVOZIONE - XXII edizione

CONCERTO D’INVERNO

Ai vis lo Lop

Chiesa di San Benedetto

17 dicembre ore 20.30

NOTTE DI LUCE

Coro e orchestra “San Leucio”

Concerto per soli, coro,

orchestra e voce narrante

Pontificia Basilica Cattedrale

18 dicembre ore 9-13

IL NATALE DELLO SPORTIVO - II edizione

Sport on the road contro il bullismo

e la violenza sulle donne

Corso Umberto I - Corso Garibaldi

18 dicembre ore 10

URGIÀ! IL NATALE DEL BORGO ANTICO DI BRINDISI

Memoria dell’antico borgo marinaro

Musica e degustazioni

Bastione Carlo V

18 dicembre ore 20.30

VERDI GALA

Concerto lirico

Fabio Armiliato tenore

Stefano Miceli piano

Nuovo Teatro Verdi

Biglietti Vivaticket e botteghino

20 dicembre ore 20

I SUONI DELLA DEVOZIONE - XXII edizione

CONCERTO EX VOTO #pergraziaricevuta

Chiesa di Santa Lucia

22 dicembre ore 20

I SUONI DELLA DEVOZIONE - XXII edizione

STELLA ARIÈNTE

Maria Moramarco

Chiesa del Cristo dei Domenicani

23 dicembre ore 19.30

BLUE CHRISTMAS

Concerto di Natale di solidarietà per l’autismo

dirige M° Anna Maria Sabino Pasquale

Chiesa della Santissima Resurrezione

23 dicembre ore 20

I SUONI DELLA DEVOZIONE - XXII edizione

CONCERTO DI ARPA CLASSICA

Claudia Lamanna

Pontificia Basilica Cattedrale

26 dicembre - 5 gennaio

25 YEARS OF 40 | 1997-2022

Presentazione libro e mostra d’arte Stefano Phen

Vernissage 26 dicembre ore 17-20

Palazzo Granafei-Nervegna

26 dicembre ore 18

UN MAGICO NATALE 2022

Family magic show

con Anton&Rose

Nuovo Teatro Verdi

Ingresso libero

ore 17.30-19

CHE MI RACCONTI?

Lettura ad alta voce e laboratorio

sulla magia del Natale | 6-10 anni

27 dicembre: Tuturano c/o Biblioteca sociale “Enzo Cosma”

29 dicembre: ex Convento delle Scuole Pie

2 gennaio: HDLibrary, Casa del Turista

28 dicembre ore 18-21

IL BORGO INCANTATO

Villaggio con folletti, elfi e mascotte

Corso Umberto I

28 dicembre ore 19

VERDI IN JAZZ

CINEMA PER LE TUE ORECCHIE

Vincenzo Deluci Quartet

Nuovo Teatro Verdi

Biglietti Vivaticket e botteghino - € 12,00

29 dicembre ore 20.30

BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO Autumn&Winter

PAZZO PER AMORE

Orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”

Foyer Nuovo Teatro Verdi

Ticket € 3,00

1 gennaio 2023 dalle ore 00.30

FUNKY SOUL MACHINE

Concerto - Tutti in piazza per l’anno nuovo

a seguire dj set

Piazza Mercato

1 gennaio ore 11

TUFFO DI CAPODANNO ALLA CONCA

XIII edizione

Località Sciaia-Conca

1 gennaio ore 18.30

BLUE70 - I MIGLIORI ANNI… TOUR

Concerto hit anni Settanta-Ottanta

Piazza Mercato

1 gennaio ore 20.30

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Nuovo Teatro Verdi

Direttore M° Stefano Miceli

Nuovo Teatro Verdi

Biglietti in botteghino - € 3,00

2 gennaio ore 21

BUON ANNO IN MUSICA

Massimo Galantucci & CONTRORCHESTRA

Concerto swing, beat, dance

Piazza Mercato

3 gennaio ore 20.30

CASANOVA OPERA POP

Kolossal di teatro musicale di Red Canzian

Nuovo Teatro Verdi

Biglietti Vivaticket e botteghino

4 gennaio ore 20

BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO Autumn&Winter

IL FARAONE SOMMERSO di Nicola fago

Orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”

Chiesa di San Paolo Eremita

5 gennaio ore 18

CAPPUCCETTO ROSSO

Compagnia “La luna nel letto”

Favola di amore e paura

Nuovo Teatro Verdi

Biglietti Vivaticket e botteghino - € 5,00

5 e 6 gennaio

EPIFANIA NEI PARCHI E NEI QUARTIERI

CALZA DELLA SOLIDARIETÀ

Animazione e spettacoli per bambini

a cura dell’associazione Anap-Ancos Parchi e quartieri della città.